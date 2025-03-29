Агрохаб Наро-Фоминска перевез около 46 тысяч тонн мяса в Юго-Восточную Азию

Экспорт мясной продукции группы «Черкизово» в страны Юго-Восточной Азии вырос на 10%. В Минсельхозпроде МО уточнили, что перевозка товаров осуществлялась через Подмосковье, там отгрузили около 46 тысяч тонн товаров.
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