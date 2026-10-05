Ещё можно купаться: где в Крыму самая тёплая вода в октябре

Начало октября в Крыму радует тёплой и спокойной погодой, и море пока не спешит остывать. О том, какая сейчас температура воды у берегов полуострова, в беседе с корреспондентом "Крымской газеты" рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Верховный суд пос...
- Внезапно выбежал ...
- ДВ В Евпатории пойма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым