Театр абсурда

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Пленные боевики ВСУ из окружения под Лисичанском: Мы не стреляли, только рыли окопы

Пленные боевики ВСУ из окружения под Лисичанском: Мы не стреляли, только рыли окопы

Пленные боевики ВСУ из окружения под Лисичанском: Мы не стреляли, только рыли окопы (трусливые обоссавшиеся от страха мрази) В сети появились материалы с экспресс-допросом солдат ВСУ, взятых в плен в районе Горского и Золотого под Лисичанском.

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