Депутат Делягин объяснил, зачем государство будет аккумулировать данные: «Попытка систематизировать и нормализовать»

Госдума рассмотрит законопроект об обороте данных. Согласно предложенной законодательной новелле, все данные, которые собирают российские предприниматели, будут передаваться в специально созданную государственную информационную систему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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