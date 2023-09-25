Атака Севастополя крылатыми ракетами Storm Shadow – будет ли ответ России

22 сентября ВСУ нанесли очередной удар по Крыму – на этот раз с помощью ракет Storm Shadow, три из которых, судя по видео, которые есть в социальных сетях, несмотря на официальные заявления о том, что «силы ПВО успешно отразили атаку», поразили штаб Черноморского флота в Севастополе.
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