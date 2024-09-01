Ни одного русского: рейд в клубе «Ермак» выявил скопление одних таджиков, киргизов и узбеков, что дальше?

Москву надо перестать строить. Был уже строитель. Может ,через океан построим и поглотим ?

валерий К

дождемся когда наши клубы подготовят 2-3 миллиона боевиков из "ценных специалистов" и по команде, пойдут они вторым фронтом громить наши мирные города и села, на это рассчет у наших западных "партнеров"