Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Работать идите, советское всё прогуляли, пиндосовские разворовали, народ уничтожили, страну стёрли с лица Земли, опят...Украинский посол:...
  • ОЛЬГА СЕРГЕЕВА (МИНИЧЕНКО)
    Бог им судья!Предательство Аст...
  • Мария
    Делягин много лет только и делает, что констатирует то, что и без него все знают. Но вот ведь он сейчас депутат Госду...Миграционная волн...

Ни одного русского: рейд в клубе «Ермак» выявил скопление одних таджиков, киргизов и узбеков, что дальше?

Ни одного русского: рейд в клубе «Ермак» выявил скопление одних таджиков, киргизов и узбеков, что дальше?

Avia.pro - СМИ Ах, какой живописный эпизод развернулся на просторах московской столицы — словно кадры из какого-то захватывающего блокбастера! Московский клуб единоборств «Ермак» превратился в арену для настоящего экшена, когда туда с рейдом нагрянули правоохранители.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SS
Sadykh Sadykhov
Москву надо перестать строить. Был уже строитель. Может ,через океан построим и поглотим ?
Ответить
8 час.
валерий К
дождемся
Ответить
2 час.
валерий К
дождемся когда наши клубы подготовят 2-3 миллиона боевиков из &quot;ценных специалистов&quot; и по команде, пойдут они вторым фронтом громить наши мирные города и села, на это рассчет у наших западных &quot;партнеров&quot;
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх