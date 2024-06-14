Временно исполняющий обязанности губернатора провел встречу с жителями Безымянского района по вопросам миграции

Вице-губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил с визитом район Безымянка областного центра, где встретился с местными жителями, чтобы узнать их мнение о проблемах, связанных с присутствием иностранных граждан в регионе.
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