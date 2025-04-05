Задолженность по ипотеке россиян достигла рекордных 102 миллиардов рублей

Задолженность россиян по ипотеке в феврале превысила 102 млрд рублей, об этом сообщает Центробанк. За январь просрочка по долгам увеличилась более чем на 6% из-за высоких долговых обязательств граждан, переоценивших свои финансовые возможности при получении кредитов, сообщает «Российская газета».
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