🪑 В Красноперекопске полностью завершится благоустройство сквера Героев Перекопа В сквере проведут второй этап благоустройства, который станет завершающим, сообщил глава администрации города Олег Бурлака.
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🪑 В Красноперекопске полностью завершится благоустройство сквера Героев Перекопа В сквере проведут второй этап благоустройства, который станет завершающим, сообщил глава администрации города Олег Бурлака.