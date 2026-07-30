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Мода и Шоу-бизнес

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Анастасия Волочкова решила сделать пересадку бровей

Анастасия Волочкова решила сделать пересадку бровей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что решилась на процедуру по пересадке бровей. — Встреча с Джамилей в ее клинике по бровям меня восхитила! Я согласилась на ее технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы.

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Комментарии
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лилия дрогочинская
Ей бы пересадку мозгов сделать!...
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