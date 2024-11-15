«Рособоронэкспорт»: более десяти стран желают купить «Изделие РБ-504П-Э»

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал РИА Новости, что более десятка государств проявляют интерес к приобретению у России системы подавления беспилотных летательных аппаратов «Изделие РБ-504П-Э».
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