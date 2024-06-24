«Ты - труп!»: Коп в США мгновенно расстрелял всю обойму в мужчину с пистолетом в руке. Мы живём в безопасном раю! Когда Вы слышали выстрелы? (+18)

Поля Русс Мы добренькие…даже тошнит от нашей доброты…а приезжие упырки неисправимы…То что они натворили со своими по ВЕРЕ в Махачкале….Святого нет….поэтому-должны раздаться выстрелы полиции

Игорь Костоглод Легальное короткоствольное оружие должно быть у каждого законопослушного вменяемого россиянина. Сколько можно можно тянуть кота за хвост? Пора уже менять законодательство, но наши власти боятся своих вооружённых граждан сильнее приезжих урюков. Это самая главная преграда на пути легализации оружия у россиян.