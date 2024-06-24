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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Ты - труп!»: Коп в США мгновенно расстрелял всю обойму в мужчину с пистолетом в руке. Мы живём в безопасном раю! Когда Вы слышали выстрелы? (+18)

«Ты - труп!»: Коп в США мгновенно расстрелял всю обойму в мужчину с пистолетом в руке. Мы живём в безопасном раю! Когда Вы слышали выстрелы? (+18)

В штате Иллинойс произошло довольно заурядное для Америки событие. В отделе полиции раздался телефонный звонок и женщина сообщила, что на её крыльце сидит незнакомец с оружием в руке.

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Комментарии
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Поля Русс
Мы добренькие…даже тошнит от нашей доброты…а приезжие упырки неисправимы…То что они натворили со своими по ВЕРЕ в Махачкале….Святого нет….поэтому-должны раздаться выстрелы полиции
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3 час.
Игорь Костоглод
Легальное короткоствольное оружие должно быть у каждого законопослушного вменяемого россиянина. Сколько можно можно тянуть кота за хвост? Пора уже менять законодательство, но наши власти боятся своих вооружённых граждан сильнее приезжих урюков. Это самая главная преграда на пути легализации оружия у россиян.
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47 мин.
b
borzov
валить мастурбеков в ноль и это должно быть законом оформлено, и не тольк мастурбеков, но и любого борзого, от которого исходит угроза жизни не только полиционера, но и простого гражданина. Короче, нужен закон о разрешении ношения короткоствола (боевого) вменяемым гражданам РФ. Неуравновешенным, психам, наркоманам, алкашам и прочей нечисти наложить запрет, естессно. Государство, в лице полиционеров и прочих прокуратур, не в состоянии обеспечить безопасность гражданского населения в стране
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45 мин.

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