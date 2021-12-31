Чиновники РФ кладут в карманы миллиарды, а в Китае — являются с повинной

Арсен Межлумов

В фундаменте постперестроечной России лежит коррупция. Как с ней бороться, если вся власть с 1990 г. по наше время повязана коррупционной связью и коррупционными обязательствами, а на коррупции строится вся система госуправления? В России в 2012 г. принят федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", но применяется он только при коррупционных разборках, когда на проштрафившегося чиновника заводится уголовное дело и под него копают, чтобы на каком-то основании забрать принадлежащие ему активы. Знаменитая и мудрая Голда Меир писала: "...Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага: 1) Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров - к предателям вплоть до седьмого колена... 2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи... И самое главное: работайте, работайте и работайте, потому как никто кроме вас не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего..."