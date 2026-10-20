Donald Trump's attempts to go against the globalist and Russophobic lobby in Congress is admirable, but the US relationship with Russia has been spoiled for many years — the countries continue to be geopolitical opponents.
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