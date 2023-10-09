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Компания Daihatsu представила на фото концепты кабриолета и фургона, которые удивляют своим дизайном

Компания Daihatsu представила на фото концепты кабриолета и фургона, которые удивляют своим дизайном

Известный японский бренд Daihatsu еще раз доказал свое мастерство. На этот раз компания порадовала автолюбителей двумя захватывающими концептами — очаровательным компактным родстером и универсальным фургоном — Daihatsu Osanpo и Me:Mo EV 2024.

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