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В ЗАО г.Москвы открылась общественная приемная для представителей бизнеса

Отличная новость для всех предпринимателей! По всем вопросам защиты своих законных прав и интересов теперь они имеют возможность обратиться в общественную приемную от Правительства Москвы в ЗАО, которая находится по адресу: Москва, улица Минская, 1.

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