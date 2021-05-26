В ЗАО г.Москвы открылась общественная приемная для представителей бизнеса

Отличная новость для всех предпринимателей! По всем вопросам защиты своих законных прав и интересов теперь они имеют возможность обратиться в общественную приемную от Правительства Москвы в ЗАО, которая находится по адресу: Москва, улица Минская, 1.
Отличная новость для всех предпринимателей! По всем вопросам защиты своих законных прав и интересов теперь они имеют возможность обратиться в общественную приемную от Правительства Москвы в ЗАО, которая находится по адресу: Москва, улица Минская, 1.
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