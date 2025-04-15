Польша стала лидером по импорту военной продукции

Польша заняла первое место в мире по импорту военной продукции, заключив контракты на сумму 68,261 млрд долларов, что свидетельствует о ее высокой милитаризации, сообщили эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
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