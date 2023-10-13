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Путин раскрыл главный просчет США на Ближнем Востоке - экс-разведчик НАТО

Путин раскрыл главный просчет США на Ближнем Востоке - экс-разведчик НАТО

Заявление российского лидера Владимира Путина о разразившемся на Ближнем Востоке военном конфликте следует рассматривать как тревожный знак для Соединенных Штатов, указывает экс-разведчик США Тони Шаффер.

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