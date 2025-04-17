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Пока вы спали: протест Японии в адрес России и причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг
Комментарии
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Валерий Каулин
Если такие же дайджесты готовят для Гаранта, понятно, почему в стране скоро жить будет невозможно. Решения, необходимые стране, принимаются по дайджестам, а в промежутке шара свои делишки проделывает! Да ещё снговские "друзья вываливают свои претензии. Попробуй тут что-то понять!
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14 час.
Галина Чужая
Интересно автор знает, что существуют АБЗАЦЫ!!! для отделения одной темы от другой!!!😡😡😡
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13 час.
Вячеслав Денисов
ван дамыча послать нах..! Про извращенцев на эуровидении вообще не надо упоминать - их для нас нет! Узкоглазых, вместе с их претензиями послать вместе с ван дамычем.
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6 час.
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