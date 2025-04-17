Пока вы спали: протест Японии в адрес России и причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Валерий Каулин

Если такие же дайджесты готовят для Гаранта, понятно, почему в стране скоро жить будет невозможно. Решения, необходимые стране, принимаются по дайджестам, а в промежутке шара свои делишки проделывает! Да ещё снговские "друзья вываливают свои претензии. Попробуй тут что-то понять!