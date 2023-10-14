Небензя: Наша армия перешла в наступление по всему фронту, контрнаступ Киева закончен

Российская армия наступает по всему фронту, украинское контрнаступление можно считать завершенным. Об этом 13 октября, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву.
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