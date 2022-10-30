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Генштаб России исключил участие срочников в спецоперации на Украине

Генштаб России исключил участие срочников в спецоперации на Украине

Граждане России, призванные осенью на срочную службу, не будут отправляться в новые регионы страны. Об этом «Красной звезде» сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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