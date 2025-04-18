Астрофизики опубликовали результаты двухлетнего проекта по поиску таинственной Планеты Х

На краю Солнечной системы все еще может скрываться нечто массивное и невидимое. Гипотетическая Планета Х, которой приписывают способность искажать орбиты далеких ледяных тел, остается одной из самых интригующих тайн современной астрономии.
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