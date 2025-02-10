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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Тайвань в сегменте зрелой литографии начал ощущать конкурентное давление К...

Тайвань в сегменте зрелой литографии начал ощущать конкурентное давление К...

Тайвань в сегменте зрелой литографии начал ощущать конкурентное давление КитаяОстров Тайвань хоть и является территорией, на которой выпускается более 90 % передовых чипов, одновременно остаётся крупнейшим поставщиков чипов, выпущенных по зрелым техпроцессам.

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