Тайвань в сегменте зрелой литографии начал ощущать конкурентное давление К...

Тайвань в сегменте зрелой литографии начал ощущать конкурентное давление КитаяОстров Тайвань хоть и является территорией, на которой выпускается более 90 % передовых чипов, одновременно остаётся крупнейшим поставщиков чипов, выпущенных по зрелым техпроцессам.