Путин: все сотрудничество России с Африкой идет в интересах, в первую очередь, РФ

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Почему СМИ вечно предлагает фото с Путиным 20-летней давности??? Вы бы ещё опубликовали фото, где Путин в форме подводников на одном из Бореев лично руководит спасением экипажа Курска!!! А нет, запамятовал, он в Это Время был в плавках на пляже в Анапе, типа на конференции какой то, которую уже Никто Не Помнит, а вот гибель Курска НИКОГДА НЕ ЗАБУДУТ!