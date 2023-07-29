Мировое обозрение

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Путин: все сотрудничество России с Африкой идет в интересах, в первую очередь, РФ

Путин: все сотрудничество России с Африкой идет в интересах, в первую очередь, РФ

Сегодня, 29 июля, Владимир Путин провел встречу с журналистами по итогу саммита «Россия— Африка».

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Почему СМИ вечно предлагает фото с Путиным 20-летней давности??? Вы бы ещё опубликовали фото, где Путин в форме подводников  на одном из Бореев лично руководит спасением экипажа Курска!!! А нет, запамятовал, он в Это Время был в плавках на пляже в Анапе, типа на конференции какой то, которую уже Никто Не Помнит, а вот гибель Курска НИКОГДА НЕ ЗАБУДУТ!
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