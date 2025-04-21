Рождаться с носом: создатели «Буратино» раскрыли детали проекта

Спустя 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино» сказка возвращается на экраны. Вместе с любимыми песнями, героями, которых знают все взрослые и дети нашей страны, и самыми современными технологиями, благодаря которым мир Буратино будет выглядеть как никогда зрелищно.
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