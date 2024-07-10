Приморскому предпринимателю Ясину предъявили еще обвинения

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю предъявило обвинения по второму уголовному делу предполагаемому руководителю ОПГ "Трифоновские" Александру Ясину, известному предпринимателю и главе Федерации кудо Дальневосточного федерального округа.
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