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Приморскому предпринимателю Ясину предъявили еще обвинения

Приморскому предпринимателю Ясину предъявили еще обвинения

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю предъявило обвинения по второму уголовному делу предполагаемому руководителю ОПГ "Трифоновские" Александру Ясину, известному предпринимателю и главе Федерации кудо Дальневосточного федерального округа.

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