«Мы близки к концу войны», — Зеленский в США

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем», — сказал он в интервью телеканалу ABC News. Для этого он призвал союзников укрепить армию Украины, потому что лишь из «сильной позиции» Украина может «подтолкнуть Путина к тому, чтобы остановить войну».