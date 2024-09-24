Русская весна
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Русская весна

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«Мы близки к концу войны», — Зеленский в США

«Мы близки к концу войны», — Зеленский в США

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем», — сказал он в интервью телеканалу ABC News. Для этого он призвал союзников укрепить армию Украины, потому что лишь из «сильной позиции» Украина может «подтолкнуть Путина к тому, чтобы остановить войну».

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Тяжелые последствия кокаиновой зависимости ,когда существо пытается жить в придуманном для себя времени !
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11 час.

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