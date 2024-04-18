Экс-футболист Булыкин назвал "ПСЖ" фаворитом в противостоянии с "Боруссией" в ЛЧ

Бывший нападающий московских "Локомотива" и "Динамо", экс-игрок национальной команды России Дмитрий Булыкин назвал фаворита полуфинального противостояния Лиги чемпионов, в котором сойдутся французский "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда.
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