ИИ поможет археологам в поисках геоглифов в Перу

Команда археологов Ямагатского университета (Япония) в сотрудничестве с коллегами из Парижского университета и исследователями IBM разработала модель искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения геоглифов на дне пустыни Наска в Перу.
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