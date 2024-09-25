Spacemonitor.ru...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИИ поможет археологам в поисках геоглифов в Перу

ИИ поможет археологам в поисках геоглифов в Перу

Команда археологов Ямагатского университета (Япония) в сотрудничестве с коллегами из Парижского университета и исследователями IBM разработала модель искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения геоглифов на дне пустыни Наска в Перу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх