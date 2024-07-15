Хаотичной парковки в Отрадном больше не будет

Жилой квартал на Высоковольтном проезде благоустроят к осени В Отрадном по программе «Мой район» идёт благоустройство квартала на Высоковольтном проезде — здесь расположен одноимённый жилой комплекс из восьми корпусов.
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