ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Хаотичной парковки в Отрадном больше не будет

Хаотичной парковки в Отрадном больше не будет

Жилой квартал на Высоковольтном проезде благоустроят к осени В Отрадном по программе «Мой район» идёт благоустройство квартала на Высоковольтном проезде — здесь расположен одноимённый жилой комплекс из восьми корпусов.

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