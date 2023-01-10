Выпускники спецкурса БЮИ МВД России пополнили подразделения Росгвардии Алтайского края

На факультете профессиональной подготовки Барнаульского юридического института МВД России состоялся выпуск сотрудников вневедомственной охраны, недавно поступивших на службу в региональные подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Популярные статьи
- “Сыты по горло той Украиной”: жители Соледара рассказали о жизни под украинской оккупацией
- Депутат ГД Драпеко о Смольянинове: “Этот человек будет проклят своими зрителями и страной”
- “В две руки загребает деньги с миллионов граждан России, геноцид которых поддерживает”: депутат Госдумы Рябцева об актере Смольянинове
Свежие комментарии