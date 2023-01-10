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Выпускники спецкурса БЮИ МВД России пополнили подразделения Росгвардии Алтайского края

На факультете профессиональной подготовки Барнаульского юридического института МВД России состоялся выпуск сотрудников вневедомственной охраны, недавно поступивших на службу в региональные подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

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