«Тюркский дом», который хочет построить Реджеп: реальность или фантом?

Похоже, сейчас вся геополитическая конфигурация складывается как в английском детском стихотворении «Дом, который построил Джек»: оно развивается по принципу снежного кома – прибавляются новые подробности, при этом постоянно повторяются первые строки.
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