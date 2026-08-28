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Царьград

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"Он не хотел поблажек": Безруков и Матисон рассказали о последней роли Юрия Цурило

"Он не хотел поблажек": Безруков и Матисон рассказали о последней роли Юрия Цурило

Фильм, ставший для артиста последним, выйдет на экраны уже на следующей неделе.Актер Юрий Цурило, скончавшийся 26 августа после продолжительной борьбы с онкозаболеванием, появится на экранах в последний раз.

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