"Он не хотел поблажек": Безруков и Матисон рассказали о последней роли Юрия Цурило

Фильм, ставший для артиста последним, выйдет на экраны уже на следующей неделе.Актер Юрий Цурило, скончавшийся 26 августа после продолжительной борьбы с онкозаболеванием, появится на экранах в последний раз.
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