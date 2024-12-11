Артур Парфенчиков встретился со студентами – детьми участников СВО

В мероприятии, приуроченном ко Дню героев Отечества, приняло участие более 40 студентов Сегодня в Петрозаводском госуниверситете состоялась встреча Главы республики Артура Парфенчикова со студентами СУЗов и ВУЗов Карелии, чьи родители проходят военную службу в зоне специальной военной операции.