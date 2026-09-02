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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» изучает вариант с арендой Захаряна на сезон после срыва трансферов Платы и Мартинса (Иван Карпов)

Вингер « Сосьедада » Арсен Захарян может вернуться в «Динамо». Бело-голубые изучают вариант с арендой 23-летнего россиянина на сезон, но переговоров между клубами и представителями игрока еще не было, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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