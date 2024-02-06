Тульские производители представляют свою продукцию на международной выставке "Продэкспо-2024"

Семь компаний Тульской области представляют свою продукцию на 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024", объединяющей производителей продовольственных товаров 40 мировых стран.
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