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Тульские производители представляют свою продукцию на международной выставке "Продэкспо-2024"

Тульские производители представляют свою продукцию на международной выставке "Продэкспо-2024"

Семь компаний Тульской области представляют свою продукцию на 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства &quot;Продэкспо-2024&quot;, объединяющей производителей продовольственных товаров 40 мировых стран.

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