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Марочко: ВС Украины под Волчанском применили БПЛА, не подверженные средствам РЭБ

Марочко: ВС Украины под Волчанском применили БПЛА, не подверженные средствам РЭБ

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины в районе Волчанска в Харьковской области начали использовать беспилотные летательные аппараты, которые устойчивы к радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

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