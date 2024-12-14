Марочко: ВС Украины под Волчанском применили БПЛА, не подверженные средствам РЭБ

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины в районе Волчанска в Харьковской области начали использовать беспилотные летательные аппараты, которые устойчивы к радиоэлектронной борьбе (РЭБ).
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