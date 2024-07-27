В свердловском детском лагере ребёнок выпал из окна

Прокуратура начала проверку в связи с инцидентомСемилетний мальчик выпал из окна в детском оздоровительном комплексе "Звёздный" в Горноуральском районе Свердловской области.
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