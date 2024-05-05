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Влияние ретроградного Плутона в 2024 году, что можно и нельзя делать в этот период

Влияние ретроградного Плутона в 2024 году, что можно и нельзя делать в этот период

Влияние ретроградного Плутона в 2024 году, что можно и нельзя делать в этот период Алёна Юрьева 3 мая текущего года многие астрологические обозреватели искали ответы в небесах, ведь в этот день начало свое ретроградное движение одно из самых загадочных небесных тел — Плутон.

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