Влияние ретроградного Плутона в 2024 году, что можно и нельзя делать в этот период Алёна Юрьева 3 мая текущего года многие астрологические обозреватели искали ответы в небесах, ведь в этот день начало свое ретроградное движение одно из самых загадочных небесных тел — Плутон.