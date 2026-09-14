Роскачество: сотруднику будет сложнее узнавать о новых проектах на удаленке

Главное преимущество удаленной работы — это возможность более гибко организовать свой день. Сотрудник экономит время на дорогу, а вместе с ним и часть расходов на транспорт и питание вне дома.
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