Офицер ГУФСИН изучил в архивах историю деда-фронтовика и показал документы на выставке «Тропами войны» в Нижнем Тагиле

Выставка фотографий военных лет «Тропами войны», проведенная 12 мая в Межрегиональном учебном центре в Нижнем Тагиле, стала значимым событием, посвященным 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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