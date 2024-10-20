Гражданку России Маргариту Караджу похоронили в Турции. Тело россиянки нашли несколькими днями ранее.
Погибшую в Орду россиянку похоронили в Турции
Комментарии
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Михаил Васильев
Вы ещё напишите, что она русская ...
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18 час.
Ингерман Ланская
погастролила натащя по турецким самцам
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18 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Кто это ? И зачем мне знать, что её похоронили в Орду ??? Лучше напишите, как идет ремонт отопительной системы в моей Электростали! Больше пользы будет.
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9 час.
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