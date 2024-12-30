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Ребров о «Спартаке»: «Год получился неровным. Весна была провальная, но в концовке команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места!»

В прошлом сезоне Мир РПЛ красно-белые финишировали пятыми, а в текущем – занимают 3-е место после 18 туров.

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