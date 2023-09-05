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Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника силами ПВО

Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника силами ПВО

Информация о пострадавших отсутствует В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин оповестил жителей столицы, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся к Москве, был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО).

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