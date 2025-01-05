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«Ему будто снова 23»: Овечкин забросил 872-ю шайбу в НХЛ, отдал передачу, взял очередную высоту и приблизился к другой

«Ему будто снова 23»: Овечкин забросил 872-ю шайбу в НХЛ, отдал передачу, взял очередную высоту и приблизился к другой

Александр Овечкин помог «Вашингтону» взять верх над «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий в третьем периоде сначала отличился сам и тем самым сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 22 голов, а затем отдал передачу Тому Уилсону, благодаря чему поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

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