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Сарос и Хеллибак выиграли новый конкурс вратарей на Матче звезд НХЛ, у Сорокина и Шестеркина худший результат

Сарос и Хеллибак выиграли новый конкурс вратарей на Матче звезд НХЛ, у Сорокина и Шестеркина худший результат

Юусе Сарос и Коннор Хеллибак выиграли конкурс вратарей на Матче звезд НХЛ. В этом году конкурс проходил по новым правилам.

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