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Истерика в Южной Корее: «Графиня изменившимся лицом бежит к пруду»

Истерика в Южной Корее: «Графиня изменившимся лицом бежит к пруду»

Южная Корея, вошедшая во вкус самого оголтелого милитаризма, рискует не заметить тот край пропасти, который отделяет её от полета в небытие Власти Республики Корея рассматривают предложение о поэтапном ужесточении позиции по поставкам оружия на Украину в ответ на гипотетическое появление Корейской народной армии в зоне специальной военной операции.

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