Главного русофоба США больше нет

12 июля на 72‑м году жизни скончался Линдси Грэм* – один из самых влиятельных и противоречивых американских политиков, сенатор от Южной Каролины, председатель бюджетного комитета сената США и самый последовательный ястреб в отношении России за последние два десятилетия.
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