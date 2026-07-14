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Макрон выдал Зеленскому лицензии на ракеты, тот ему - орден Свободы

Макрон выдал Зеленскому лицензии на ракеты, тот ему - орден Свободы

Обещание Трампа выдать Киеву лицензию на производство зенитных ракет PAC-3 для комплексов Patriot пока продолжает оставаться обещанием, а вот Макрон оказался более щедрым к своему «другу Зеленскому», выдав лицензии на производство сразу нескольких видов боеприпасов.

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