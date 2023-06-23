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Telegraph: Лондон возмутился решением США отвергнуть кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО

Telegraph: Лондон возмутился решением США отвергнуть кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО

Согласно информации из источников в британском правительстве, решение США заблокировать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность генерального секретаря НАТО может нанести ущерб «особым отношениям» между двумя странами.

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